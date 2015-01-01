Служба Эвакуации

Эвакуация автомобилей на любые расстояния.

Нами осуществляется эвакуация машин в Москве и области, перевозка российских, иностранных автомобилей, внедорожников и спецтехники. Ограничений по массе перевозимой техники у нас нет.

Если Вам понадобилась эвакуация автомобиля в Москве или области, просто позвоните нам по номеру +7 992 888 70 00 и сделайте заказ эвакуатора. Наша служба работает круглосуточно и приедет в кротчайшие сроки.

Наши эвакуаторы располагаются практически во всех районах Москвы и Московской области: эвакуатор САО, ВАО, ЮАО, ЗАО, Ярославское шоссе, Дмитровское шоссе, Ленинградское шоссе, Щелковское шоссе, Волоколамское шоссе, Проспект мира, Медведково, Алтуфьево, Отрадное, Бибирево, Бабушкинская, Свиблово, ВДНХ и т.д благодаря этому мы можем оперативно добираться и оказывать помощь нашим клиентам в кратчайшие сроки и по минимальной цене.

Теперь о цене на эвакуатор. Эвакуатор в Москве дешево — это о нас. Мы стараемся поддерживать цены на эвакуацию автомобилей в Москве на минимально возможном уровне, в этом вы можете убедиться, сравнив стоимость наших услуг с ценами конкурентов, сделав это, вы поймете, что на самом деле, заказать эвакуатор дешево вы сможете именно у нас, этот принцип лежит в основе нашей работы.

Средняя цена на услуги эвакуации по Москве составляет 2000 руб. и 40 руб. за километр при поездках за город. Точную стоимость поездки уточняйте у диспетчера при заказе эвакуатора. Заказав автоэвакуатор у нас впервые, вы получите скидку на последующие поездки.

В подавляющем большинстве случаев время от момента заказа эвакуатора до момента прибытия занимает не более 20-25 минут, за исключением часов пиковой нагрузки на дороги, когда пробки парализуют основные магистрали, а иногда и весь город.

Такой результат достигнут нами в результате четкой и слаженной работы водителей эвакуаторов и нашей диспетчерской службы, применения современного навигационного оборудования, систем анализа дорожной ситуации и конечно же огромному опыту работы в сфере эвакуации автомобилей.